Busquets despede-se da seleção espanhola: «Foi uma honra levar o meu país até ao topo»

Sergio Busquets despediu-se esta sexta-feira da seleção espanhola. Numa longa mensagem nas redes sociais, o médio do Barcelona garantiu ter sido "uma honra" representar o seu país durante 15 anos.Com 143 internacionalizações e dois golos apontados, Busquets diz adeus à La Roja 10 dias depois da eliminação do Mundial'2022, diante de Marrocos. Com a Espanha, conquistou o Mundial'2010 e o Euro'2012."Olá a todos!Gostaria de anunciar que depois de quase 15 anos e 143 partidas, chegou a hora de dizer adeus à seleção.Gostaria de agradecer a todas as pessoas que me acompanharam nesta longa jornada. De Vicente del Bosque, que me deu a oportunidade de começar, a Luis Enrique por me fazer aproveitar até ao último segundo. Agradeço também a confiança de Julen Lopetegui, Fernando Hierro e Robert Moreno, assim como de todos os respetivos staffs.E, claro, a todos os meus companheiros, com quem lutei para tentar levar a equipa até onde merecia, com mais ou menos sucesso, mas dando sempre tudo com o maior orgulho.Não me quero esquecer de nenhum membro da comitiva que, estando em segundo plano, tem sido tão importante (fisioterapeutas, médicos, quem trata dos equipamentos, delegados, nutricionistas, staff, imprensa, segurança, viagens, etc...) e todas as pessoas e trabalhadores que se cruzaram no meu caminho e que o tornaram tão especial.Também aos presidentes, dirigentes, diretores desportivos, e aos que de uma forma ou de outra fizeram parte da federação.A todos os meus seguidores, pelo apoio diário recebido, principalmente quando as coisas não saíram como esperávamos. É quando vocês são mais necessários e quando devem estar mais unidos. A todos vocês, obrigado!E claro, o mais importante, à minha família. Por me apoiar em todos os momentos e em todas as minhas decisões, e partilhar comigo este caminho - mesmo estando longe - para que eu pudesse dar o meu melhor.Foi uma honra representar o meu país e levá-lo ao topo, ser campeão do Mundo e da Europa, ser capitão e ter disputado tantos jogos, com maior ou menor sucesso mas sempre a dar tudo e a contribuir com o meu grão de areia para que tudo corresse da melhor maneira e para que todos sentissem o quão importantes são, ajudando todos a lutar pelo mesmo objetivo, com experiências únicas, inesquecíveis e históricas".