Busquets junta-se a Messi no Inter Miami

Agora é oficial. Sergio Busquets é reforço do Inter Miami, reencontrando assim Lionel Messi, com quem viveu no Barcelona uma etapa de enorme sucesso individual e coletivo. O clube de David Beckham confirmou a contratação nas redes sociais e traz para a MLS mais um nome sonante do futebol mundial.Busquets, de 34 anos, representou o Barcelona em toda a carreira sénior, tendo, entre outros títulos, conquistado a Liga espanhola nove vezes e a Liga dos Campeões três vezes. Pela seleção espanhola, conta 143 internacionalizações e ajudou ao triunfo no Mundial'2010 e no Euro'2012.