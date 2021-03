Cabo Verde anuncia convocados para jogos com Moçambique e Camarões

O selecionador de Cabo Verde, Pedro Brito 'Bubista, divulgou esta quinta-feira os convocados dos 'tubarões azuis' para os últimos dois jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN'2021) frente a Camarões e Moçambique.

Dos 29 convocados, há 12 que jogam em equipas portuguesas. São eles Ivan Cruz (Paredes), Márcio da Rosa (Cova da Piedade), Steven Pereira (Oliveirense), Tiago Almeida (Varzim), Marco Soares (Arouca), Telmo Arcanjo (Tondela), Kuka (Mafra), João Paulo Fernandes (Leça), Gilson Tavares (Estoril), Patrick Fernandes (Varzim), Vasco Lopes (União de Santarém) e Papalelé (Leixões).

Há ainda jogadores que atuam em países como Chipre, Turquia, Marrocos, Hungria, Países Baixos, Irlanda do Norte, Roménia, Estados Unidos, Noruega ou Azerbaijão.

A seleção cabo-verdiana recebe em 26 de março, no Estádio Nacional, na Praia, os Camarões, e quatro dias depois vai a Maputo defrontar Moçambique, nos dois últimos jogos de apuramento para a CAN'2021.

O estágio da seleção de Cabo Verde começa domingo com a chegada dos jogadores, sendo que o primeiro treino será no dia seguinte, no Estádio Nacional, na cidade da Praia.

Cabo Verde está em terceiro lugar desde Grupo F, com os mesmos quatro pontos que Moçambique, enquanto Camarões é líder com 10 pontos e Ruanda tem dois pontos conquistados.

Neste grupo, os Camarões estão automaticamente qualificados, visto serem os anfitriões do maior torneio de seleções em África, pelo que o outro apurado será o segundo classificado, ou uma das outras seleções que vencerem o grupo.

A CAN devia decorrer em 2021, nos Camarões, mas foi adiada para 2022 devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.