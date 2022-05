Cabo Verde joga fora do país após interdição de estádio em São Vicente

Cabo Verde vai disputar fora do país o apuramento para a Taça das Nações Africanas de futebol de 2023, após o Estádio Adérito Sena, em São Vicente, ter sido interditado, como aconteceu ao Estádio Nacional, na Praia.

A informação foi confirmada esta sexta-feira à agência Lusa pela assessoria de imprensa da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), indicando que a organização recebeu na quinta-feira a notificação da Confederação Africana de Futebol (CAF).

Esta interdição do Estádio Adérito Sena, em São Vicente, acontece após o Estádio Nacional, na cidade da Praia, também ter sido proibido de receber jogos internacionais, por falta de condições do relvado sintético.

Cabo Verde, que está no grupo B, vai iniciar em finais de maio a qualificação para a Taça das Nações Africanas de futebol (CAN) de 2023, na casa do Burkina Faso, com o jogo a estar marcado para Marrocos, uma vez que também aquela seleção tem os seus estádios interditados pela CAF.

O segundo jogo será em 14 de junho, e deveria ser em casa, contra o Togo, que é comandado por Paulo Duarte, mas segundo a FCF, deverá acontecer no Senegal ou em Marrocos.

A outra seleção do grupo é Essuatíni.

Em declarações à Rádio de Cabo Verde (RCV), o presidente da FCF, Mário Semedo, disse que se trata de um "percalço muito grande", mas sublinhou que é uma situação que a organização que dirige não controla.

"São questões de infraestruturas, nós apenas somos utilizadores destas infraestruturas que, infelizmente, foram agora desaprovados pela CAF", lamentou o dirigente federativo.

Em 2021, o Estádio Nacional, que recebia os jogos da seleção desde a sua inauguração em 2014, foi interditado pela CAF.

Desde então, os Tubarões Azuis realizaram jogos no Estádio Adérito Sena, em São Vicente, que agora foi também interditado pelo organismo máximo do futebol africano.