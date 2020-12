Calvário de Nicolás Castillo está a chegar ao fim: «O sacrifício que fiz para isto»

O calvário de Nicolás Castillo parece estar a chegar ao fim. O antigo jogador do Benfica, agora do América do México, anunciou nas redes sociais que deverá voltar aos relvados dentro de dois meses.





"Muitas lágrimas derramadas, muita incerteza e meses de luta. Todo o sacrifício que fiz para este momento chegar. Hoje deram-me a notícia que daqui a dois meses estarei a jogar e a pisar um relvado de futebol novamente", anunciou o chileno.Castillo não joga desde Janeiro, há quase um ano. O chileno teve uma trombose numa das pernas e tem estado afastado desde então. No início deste mês foi operado e recebeu agora a boa nova.