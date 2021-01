Camacho lembra o dia em que viu Cristiano Ronaldo e Quaresma: «Mas o que é isto?»

Numa longa entrevista ao canal de YouTube 'Idolos', Juan Antonio Camacho falou de alguns dos temas mais polémicos da sua carreira, mas também teve tempo para recordar o dia em que colocou os seus olhos pela primeira vez em Cristiano Ronaldo e Ricardo Quaresma. Na altura o espanhol orientava o Benfica e, confessa, nem conseguia acreditar no que estava a ver. Uma lembrança que surgiu quando lhe perguntaram quem foi o melhor jogador da história do Real Madrid: CR7 ou Alfredo Di Stafano.





Aí, assume, "é muito difícil escolher entre Cristiano Ronaldo e Di Stefano", pois se "Di Stefano foi único no futebol do seu tempo", Ronaldo também o é no atual. E sobre CR7, a memória vai à tal primeira vez que o viu no Sporting. "Quando cheguei ao Benfica, dali a uns dias tenho de jogar com o Sporting. E aos 5 minutos de jogo viro-me para o meu adjunto, o Carcelén, e digo-lhe 'Pepe, viste este dois miúdos que estão ali?' E ele 'sim...'. 'Mas o que é isto? De onde é que saíram?', pergunto-lhe. Um era o Cristiano Ronaldo e o outro era o Quaresma. Foram dois jogadores extraordinários, nesse dia gostei muito mais do Quaresma, mas depois o Ronaldo ascendeu. Creio que é o melhor do Mundo. Há que separar as coisas. São futebolistas diferentes [Ronaldo e Di Stefano], em épocas diferentes", declarou.