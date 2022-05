Camisola utilizada por Maradona frente à Inglaterra passou a ser a mais cara da história

O 2-1 da Argentina à Inglaterra é um jogo memorável para qualquer amante de futebol. Para o internacional inglês Steve Hodge foi um momento agridoce: acabou eliminado do Mundial'1986 mas recebeu a camisola do homem do jogo, a de Diego Armando Maradona.'El Pibe' executa a famosa Mão de Deus e um golo em que arranca de meio-campo. Tudo isto em quatro minutos apenas. Hodge fica com a camisola que guardou até ao mês passado, mais precisamente o dia 20 de abril, altura em que passou a estar disponível para ser licitada em leilão até esta quarta-feira.A camisola do malogrado craque argentino foi arrematada por, exatamente, 7.142 milhões de libras, o que se traduz em 8.459 milhões de euros, passando a ser a camisola mais cara da história do desporto. O preço superou o do dinheiro envolvido na aquisição da camisola do também lendário Babe Ruth: 5.347 milhões de euros custou a tshirt do antigo jogador de beisebol dos Yankees.Steve Hodge deu-se por satisfeito apesar de abrir mão de uma peça valiosa. "Fui um orgulhoso dono da camisola por mais de 35 anos desde que eu e o Diego trocámos as camisolas no túnel daquele famoso jogo. É um grande privilégio ter jogado contra um dos maiores jogadores de todos os tempos. Foi também um prazer partilhar a camisola com o público por mais de 20 anos no Museu Nacional do Futebol [Manchester] onde esteve exposta", vincou, citado pelo 'The Mirror'.O novo dono da camisola de Maradona não é ainda conhecido.