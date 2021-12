Camisolas, carros, casas ou... móveis: se é fã de Maradona, este leilão pode interessar-lhe

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Decorre este domingo, a partir das 14 horas de Lisboa, um leilão online de vários bens que pertenceram em vida a Diego Armando Maradona. Intitulado de 'O Leilão do 10', o evento será realizado online, na plataforma Adrián Mercado , e os valores angariados reverterão para os herdeiros diretos do malogrado antigo jogador - os seus filhos Dalma, Giannina, Diego Jr, Jana e Dieguito. A leilão estarão 87 itens pessoais de El Pibe, como camisolas, calças, chapéus, mas também móveis, televisões, equipamentos de ginásio, carros e ainda casas.Em termos de valores, o bem a leilão que tem início de licitação mais alto é uma casa localizada em Buenos Aires, que será leiloada a partir dos 900 mil dólares (800 mil euros). Em segundo lugar surge um BMW 750i, a 200 mil euros, e um outro bólide, um M4, a 146 mil euros. Depois segue-se uma nova casa, desta feita em Mar del Plata, com valor de licitação a começar nos 57 mil euros, ao passo que o quinto bem de valor mais elevado é uma carrinha Hyundai h1, que começará a ser licitada nos 33,8 mil euros.