Campeonato sul-africano suspenso devido à pandemia de coronavírus

O campeonato de futebol da África do Sul foi esta segunda-feira suspenso com efeitos imediatos, devido à pandemia de Covid-19, seguindo o exemplo de outros países africanos, como Gana, Marrocos e Argélia.

A suspensão foi anunciada pelo presidente da Liga sul-africana, Irvin Khoza, e não tem data para terminar, com o organismo a comprometer-se apenas a analisar, em conjunto com as autoridades de saúde, a evolução pandémica naquele país.

Na África do Sul, segundo os últimos dados revelados, 62 pessoas tinham testado positivo ao novo coronavírus, sem que qualquer morte tenha sido registada, e o governo avançou já com medidas restritivas, deixando ao desporto a opção de adiar os jogos ou disputá-los à porta fechada.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.500 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, 331 pessoas foram infetadas até hoje, mas sem registo de mortes, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde.