Campeonato ucraniano regressa hoje

A liga ucraniana regressa hoje numa tentativa de conceder um pouco de normalidade a um país em guerra há meio ano. O estádio Olímpico de Kiev - um dos sete aprovados para receber jogos - serve de palco ao encontro inaugural entre Shakhtar e Metalist, mas as semelhanças com a última partida oficial disputada no país, a 12 de dezembro de 2021, serão muito poucas: os militares vão tomar o lugar dos adeptos nas imediações do recinto e todos os intervenientes receberam formação para saber o que fazer em caso de alerta de ataque aéreo. Medidas que vão estender-se a todos os duelos da Premier, a realizar à porta fechada, que mantém 16 equipas já que Metalist e Hirnyk substituem Mariupol e Desna, cuja atividade foi suspensa devido à guerra. Em campo, o D. Kiev vai tentar defender o título conquistado em 2020/21, iniciando a caminhada diante do Dnipro, na 2ª jornada, a 28 de agosto.





: V. B.