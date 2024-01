CAN'2023: José Peseiro arranca com empate frente à Guiné Equatorial

José Peseiro não começou bem a fase final da CAN'2023. Ao comando da Nigéria, o técnico português conseguiu apenas empatar (1-1) com a Guiné Equatorial, que esteve mesmo a vencer.As Super Águias dominaram a partida, mas foi Iban Salvador a abrir o marcador aos 36'. Depois, valeu aos nigerianos a estrela Osimhen, que fez a igualdade dois minutos volvidos.A Nigéria carregou depois no acelerador, mas apesar das muitas oportunidades não conseguiu chegar à vitória, muito por culpa da ineficácia dos seus avançados, mas também por causa da excelente exibição do guarda-redes Jesús Owono, eleito Homem do Jogo.