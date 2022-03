Canadá: Ex-Sporting Umaro Baldé vai jogar no Pacific

Umaro Baldé é o mais recente reforço do Pacific FC. O médio luso-guineense vai atuar no Canadá e fora do continente europeu pela primeira vez, aos 19 anos, depois de ter alinhado no Rangers nas épocas 2019/20 e 2020/21.Baldé acabou a formação no Sporting, clube onde passou cinco temporadas, arrancando a carreira ao serviço do Damaiense.Umaro Baldé é internacional sub-15 e sub-16 por Portugal.