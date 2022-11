Canelo Álvarez pede desculpas a Messi: «Deixei-me levar pelo amor que sinto pelo meu país»

Canelo Álvarez, pugilista mexicano que recentemente esteve envolvido numa polémica com Lionel Messi após o craque argentino aparentemente surgir a pisar uma bandeira do México no balneário da equipa albiceleste, veio esta quarta-feira a público pedir desculpa ao camisola '10' da Argentina pelas palavras proferidas."Nestes últimos dias deixei-me levar pela paixão e amor que sinto pelo meu país e fiz comentários que não deveria ter feito, por isso, quero pedir desculpa ao Messi e a todos os argentinos. Aprendemos algo novo todos os dias e esta vez calhou-me a mim. Desejo muito sucesso a ambas as seleções nos seus jogos de hoje e continuarei aqui a apoiar o México até ao final", escreveu Canelo Álvarez através dos 'stories' do Instagram.Recorde-se que na segunda-feira, o mesmo Canelo Álvarez atirou: "Viram o Messi a limpar o chão com a nossa camisola e bandeira? É melhor ele rezar a Deus para que eu não o encontre", também numa mensagem divulgada nas redes sociais.