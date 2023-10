Cantona: «Defender os direitos dos palestinianos não significa que se seja a favor do Hamas»

Eric Cantona on Instagram pic.twitter.com/1ioDGNbIoU — Taj Ali (@Taj_Ali1) October 17, 2023

Eric Cantona, uma das personagens mais emblemáticas do mundo do futebol, publicou uma mensagem nas redes sociais na qual demonstra toda a solidariedade e apoio ao povo palestino."Defender os direitos humanos dos palestinianos não significa que se seja a favor do Hamas.Dizer "libertem a Palestina" não significa que se é antissemita ou que se "quer que todos os judeus desapareçam""Palestina livre" significa libertar os palestinianos da ocupação israelita que lhes tem roubado os seus direitos humanos básicos há 75 anos."Palestina livre" significa parar de enjaular 2,3 milhões de palestinianos na maior prisão ao ar livre do mundo, sendo que metade dos quais são crianças."Palestina livre" significa acabar com o apartheid imposto pelo governo israelita."Palestina livre" significa dar aos palestinianos o controlo sobre as infra-estruturas básicas da sua terra", pode ler-se na publicação do antigo avançado do Manchester United, que conta já com quase 300 mil 'gostos'.