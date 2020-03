Capel relata drama que vive em Malta: «Não posso sair do país»

Antigo jogador do Sporting, o espanhol Diego Capel é um dos afetados pela grave crise que se vive em torno do coronavírus. No caso do esquerdino o problema é vivido em Malta, onde se encontra a jogar no Birkirkara, país no qual se encontra retido depois de um caso positivo do COVID-19 ter sido detetado por um familiar de um seu companheiro.





"Tivemos o caso de um familiar de um colega de equipa que deu positivo. Estamos quase todos de quarentena, isolados em casa até que na segunda-feira nos confirmem quando podemos voltar à normalidade. Tinha planeado viajar até Espanha dentro de duas semanas, mas cancelaram-me o voo, não posso sair do país. Estamos em alerta, numa situação mais ou menos similar à que se vive em Espanha neste momento. Mas todas as medidas que se tomem para que tudo volte ao normal são bem-vindas. Enquanto isso, estamos em casa à espera que as coisas melhorem", declarou o extremo, em declarações citadas pelo 'Mundo Deportivo'.