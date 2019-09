FIFA The Best 2019: saiba quem votou em quem



No Vote por los premios #TheBest2019 cualquier información sobre mi voto es falso , gracias. — Juan Barrera (@juanbarreranica) September 24, 2019

Juan Barrera recorreu às redes sociais para defender-se relativamente aos seus alegados votos nos prémios 'The Best', que coroou o argentino Lionel Messi como o melhor jogador do Mundo, relativamente ao último ano.Em declarações ao 'La Prensa', o capitão da seleção da Nicarágua afirmou ter ficado surpreendido por ter visto o seu nome entre os votantes. "Eu não votei em Messi. O ano passado sim, votei. Este ano não o fiz", revelou Juan Barrera esclarendo ainda que, no último ano, tinha recebido um link através do e-mail para proceder à votação, algo que não aconteceu este ano.De acordo com a lista oficial revelada pela FIFA, o capitão nicaraguense atribuiu a pontuação máxima (5 pontos) a Lionel Messi, o 2.º lugar ao extremo do Liverpool, Sadio Mané (3 pontos) e o 3.º posto ao português Cristiano Ronaldo (1 ponto).