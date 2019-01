Cardiff congela pagamento por Sala e Bordéus exige verba

O Cardiff tinha prometido honrar o pagamento da transferência de Emiliano Sala, mas há um dado que o clube britânico quer ver melhor esclarecido e por isso terá congelado a transferência da verba.Segundo escreve este domingo o jornal britânico 'The Telegraph', o Cardiff terá decidiu cancelar parte do pagamento dos 17 milhões de euros até que alguns factos sejam esclarecidos, ponderando mesmo recorrer à justiça, por negligência.O presidente do clube, Mehmet Dalman, afirmou na quarta-feira que o clube se colocou à disposição de Emiliano Sala para tratar da viagem para o País de Gales, mas que o futebolista optou por utilizar "os seus próprios meios".Recorde-se que na segunda-feira, o avião privado que transportava desde a cidade francesa de Nantes o avançado, de 28 anos, desapareceu dos radares durante a travessia do Canal da Mancha e ainda não foi encontrado.Entretanto, o Bordéus, clube a quem pertence metade do passe do jogador, já exigiu o pagamento da verba a que tem direito, 8,5 milhões de euros.