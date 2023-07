Cardiff paga totalidade da transferência de Emiliano Sala quatro anos após morte do jogador

O 'L'Équipe' avança, esta sexta-feira, que o Cardiff foi condenado a pagar ao Nantes o valor total da transferência de Emiliano Sala, que ficou fechada em 2019 por 17 milhões de euros.Segundo a mesma fonte, que entrou em contacto com a FIFA, o clube galês terá de, quatro anos depois da morte do jogador, proceder ao pagamento das duas últimas parcelas do negócio, nos valores de 6 M€ e 5 M€.Citado pelo jornal francês, o Nantes mostrou-se "encantado com esta nova vitória perante a FIFA". "O clube fica assim reforçado nos seus direitos e espera que, após quatro anos, o Cardiff finalmente respeite os seus compromissos financeiros. O Nantes está ansioso para fechar definitivamente a parte legal deste trágico acidente", pode ler-se na publicação.Recorde-se que a transferência de Emiliano Sala do Nantes para o Cardiff ficou fechada em janeiro de 2019. Dias depois, o avançado argentino - que também tinha nacionalidade italiana - acabou por morrer quando o avião onde seguia caiu.