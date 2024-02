A imprensa grega noticiou esta quarta-feira a saída de Carlos Carvalhal do Olympiacos. No entanto,confirmou junto de fontes próximas do treinador português que essa versão não corresponde à realidade.O técnico orientou o treino de hoje, está previsto que faça o mesmo esta quinta-feira e encontra-se a preparar o próximo jogo diante do OFI Creta. Carlos Carvalhal, de 58 anos, soma 11 jogos no Olympiacos (5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas).