Carlos Carvalhal deixa Al-Wahda

Carlos Carvalhal deixa o Al-Wahda quatro meses depois, confirmou Record. A decisão apenas foi comunicada na manhã desta segunda-feira ao treinador português, apesar de domingo ter começado o rumor na imprensa do país.A saída acontece no dia seguinte à primeira vitória do Al-Wahda no campeonato. Desde ontem que Manuel Jimenez é apontado como sucessor do treinador português.