Carlos Eduardo muda-se para Al-Ahli

Carlos Eduardo, antigo jogador do Estoril e do FC Porto, assinou pelo Al-Ahli, da Arábia Saudita. A oficialização da transferência foi feita esta terça-feira, com o brasileiro, de 32 anos, a regressar ao país onde representou o Al-Hilal, durante cinco temporadas. Nas duas últimas épocas o médio criativo esteve no Al-Ahli, mas dos Emirados Árabes Unidos.O médio fez carreira no nosso país entre 2011 e 2014. Depois de dois anos e meio no Estoril, mudou-se para o Dragão em 2013/14, com Paulo Fonseca ao comando do FC Porto. Terminada a temporada foi emprestado ao Nice, de França, seguindo depois para o Oriente.