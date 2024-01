Carlos Forbs assiste na goleada do Ajax sobre o RKC Waalwijk

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O luso-guineense Carlos Forbs precisou de apenas 8 minutos em campo para deixar a sua marca no Ajax-RKC Waalwijk, duelo da 18.ª jornada da Liga holandesa de futebol que terminou com uma goleada da formação de Amesterdão por 4-1. O extremo esquerdo, de apenas 19 anos, entrou na partida ao minuto 79 e aos 87' assistiu Berghuis para o 4-1 final, somando a quarta assistência em 25 jogos esta época - já apontou dois golos.

Brobbey, que havia bisado na primeira parte (9' e 35'), desperdiçou ainda a oportunidade de apontar um hat trick ao falhar um penálti, numa altura em que Hlynsson também já tinha marcado para o Ajax (3-1, aos 64'). Kramer, ainda na primeira parte, fez o golo de honra dos visitantes, aos 15'.

Com este triunfo, o Ajax passou a somar 31 pontos, ocupando o 5.º lugar da tabela classificativa. Já o RKC Waalwijk segue com os mesmos 14 pontos, no 16.º posto.