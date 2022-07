Carlos Pinto oficializado no Al Jabalain

Carlos Pinto foi oficializado este domingo como treinador do Al Jabalain, da 2.ª divisão da Arábia Saudita. O técnico, de 49 anos, assumiu um projeto que passa pela subida ao escalão principal daquele país, naquela que será a primeira experiência no estrangeiro.Carlos Pinto não treinava desde a época passada, depois de abandonar o cargo no Vilafranquense, tendo conquistado ainda o título no Campeonato de Portugal pelo Freamunde, e conduziu o Tondela, Santa Clara e Famalicão ao principal escalão.