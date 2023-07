Carlos Queiroz antevê México-Qatar e deixa recado: «Ser derrotado pelos árbitros não é digno»

O Qatar de Carlos Queiroz joga na madrugada de segunda-feira (2h) com o México, na terceira e última jornada da fase de grupos da Golden Cup. Em conferência de imprensa, o treinador português reconheceu a qualidade dos adversários, mas mantém as "expectativas em aberto", numa partida que considera complicada.

"É uma honra estar aqui e jogar este jogo, com as expectativas em aberto. Para nós ainda existe um trabalho a fazer, obviamente este jogo é uma final, e esperamos jogar bom futebol, como no primeiro e no segundo encontro", afirmou aos jornalistas.

Em relação ao México, primeiro classificado do grupo B, e um dos favoritos a vencer a competição, o técnico não escondeu a admiração pelas suas qualidades e exaltou o conjunto: "É uma excelente equipa, com bons jogadores. Têm capacidade de circular a bola e tomar decisões rapidamente, mesmo em espaços curtos, com passes de penetração e grandes movimentações. Também é uma equipa que se organiza muito rapidamente, quando perde a bola", apontou.

Ainda sem vitórias na competição, Queiroz atribuiu uma quota de responsabilidade às equipas de arbitragens pelo insucesso da equipa árabe: "Com todo o respeito pelo Haiti e Honduras, fizemos o nosso trabalho. Temos que aceitar a realidade e a situação em que estamos, mas não podemos respeitar o que o aconteceu nesses jogos. Ser derrotado pelos árbitros não é digno. É impossível que o VAR não tenha visto a mão na bola no último jogo. Temos o direito de perceber por que razão isso acontece, mas quem pode explicar-se não tem que vir aqui. Venho eu e os jogadores", atirou.

O Qatar ocupa atualmente o terceiro lugar do grupo B com um ponto. Para passar à fase a eliminar apenas a vitória interessa à 'Marrom'.