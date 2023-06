Carlos Queiroz deixa escapar a vitória na Gold Cup

O Qatar de Carlos Queiroz esteve em vantagem até ao último suspiro, mas saiu do embate com as Honduras, na 2ª jornada do Grupo B, com um empate (1-1). Tameen Mansour (7’) colocou a formação asiática - participa por convite - na frente, mas o golo do ex-Boavista Alberth Elis (90’+6) estragou a festa, ficando os qataris obrigados a bater o México na última ronda para ter hipóteses de avançar para os quartos. E ainda assim poderá não chegar! Apesar da desilusão, Carlos Queiroz elogiou a equipa. "Mostrámos que quando é necessário sabemos lutar. Tivemos uma grande atitude e merecíamos um final melhor. Sofremos nos descontos, como no primeiro jogo, temos de crescer, não estamos habituados a esta intensidade", deixou, criticando a arbitragem: "Os jogos têm VAR? Estão a brincar! Com quatro penáltis em dois jogos... é impossível."

No outro jogo, o México bateu (3-1) o Haiti e é a primeira seleção a garantir o acesso aos quartos. Os aztecas, que passaram a fase de grupos nas 17 edições em que participaram, lideram com 6 pontos. O Haiti é 2º (3 pontos) à frente de Qatar e Honduras, que somam 1 ponto cada.