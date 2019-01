Queiroz cita Sinatra e anuncia adeus ao Irão: «Fiz as coisas à minha maneira»

Carlos Queiroz confirmou esta segunda-feira que está de saída do comando técnico da seleção do Irão, depois de a equipa ter sido afastada da Taça da Ásia aos pés do Japão "Este é o final da minha etapa à frente do Irão", começou por dizer o treinador português, que agora é apontado à seleção colombiana.O técnico usou ainda a canção 'My Way' de Frank Sinatra para sintetizar as emoções: "O mais simples é citar uma famosa música: 'E agora, o fim está perto" [And now, the end is near]. Estou muito feliz porque, como treinador, 'fiz as coisas à minha maneira' [I did it my way]".Sobre o jogo, Queiroz admitiu que "ganhou a melhor equipa" mas não poupou agradecimentos aos seus jogadores: "Um erro inocente dos meus jogadores deu origem ao golo e foram abaixo em termos emocionais. É verdade que hoje ganhou a melhor equipa. Obrigado aos meus jogadores por todo o esforço durante este anos. Vão estar no meu coração para o resto da minha vida".