Carlos Queiroz estreia-se hoje na Gold Cup frente ao Haiti

Depois de um Mundial em que acabou com três derrotas em outros tantos jogos, a seleção do Qatar, agora comandada por Carlos Queiroz, entra hoje em ação na Gold Cup. Numa prova que reúne as melhores equipas da Concacaf e que arrancou na última madrugada com o EUA-Jamaica, a turma asiática participa como convidada e estreia-se diante do Haiti (23h00), num Grupo B que inclui ainda México e Honduras.

O técnico português operou muitas mudanças e, depois de um estágio realizado na Áustria, chegou aos EUA com objetivo de preparar a defesa do título de campeão asiático em 2024 e o apuramento para o Mundial’2026. "Esta é uma oportunidade rara de crescer no futebol internacional. Chegamos com uma equipa jovem e ambiciosa, é assim que se evolui, mas não crescemos se não jogarmos sempre para vencer. Vamos fazer o nosso melhor", prometeu Queiroz, satisfeito com o empenho da equipa: "Os jogadores do Qatar são ambiciosos, querem crescer e temos muitos objetivos a concretizar."

Esta edição da Gold Cup realiza-se nos EUA e no Canadá. A final será a 16 de julho.