Carlos Queiroz pode regressar ao comando técnico do Egito dois meses depois de ter saído

Apenas dois meses depois de ter saído do comando técnico da seleção nacional do Egito, Carlos Queiroz poderá estar perto de reassumir o seu antigo posto após a demissão do seu sucessor Elah Galal, anunciada na quinta-feira [ontem].

Em declarações citadas pelo portal 'KingFut', Hazem Eman, dirigente da federação egípcia de futebol, assumiu que o regresso do treinador português ao comando técnico da seleção está em cima da mesa, sublinhando os feitos que o selecionador fez ao serviço de Egito. "Respeito muito o Carlos Queiroz e o trabalho que fez com a seleção do Egito. Sei que os adeptos o criticaram por causa da abordagem defensiva que tinha, mas era difícil jogar como eles mesmos queriam", começou por dizer.

E prosseguiu: "Não falo com Queiroz desde que deixou a seleção, mas é certamente um dos candidatos a treinar o Egito no futuro. Não vou revelar os nomes dos outros candidatos porque ainda estamos em negociações, mas há muitos interessados nesta oportunidade."