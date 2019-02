Carlos Queiroz reforça equipa técnica com português do Rosenborg

Carlos Queiroz assumiu recentemente o comando técnico da seleção colombiana de futebol e, depois de eleger Oceano Cruz como adjunto para o acompanhar neste novo desafio, o técnico português voltou a recorrer às suas origens para apetrechar o staff que tem à sua disposição. Deste modo, Hugo Pereira foi o eleito e já foi apresentado pela Federação Colombiana de Futebol no seu site oficial.Hugo Pereira nasceu em Almada, tem 40 anos e jogou nas camadas jovens do Benfica. Trabalhou com Carlos Queiroz no Manchester United de onde seguiu, mais tarde, para a Noruega, onde treinou as camadas jovens do Rosenborg (entre 2013 e 2016) e, nos últimos dois anos, fez parte do corpo técnico da equipa principal norueguesa (entre 2016 e 2018).