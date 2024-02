Carlos Queiroz tem proposta para orientar a seleção da Argélia

A imprensa argelina avançou que Carlos Queiroz deverá ser o sucessor de Djamel Belmadi no cargo de selecionador do país. A Federação Argelina de Futebol (FAF) apresentou uma oferta ao técnico português e aguarda uma resposta. De acordo com a mesma fonte, em conversa com o presidente da FAF, o técnico luso, de 70 anos, terá identificado o aspeto mental como o problema da seleção da Argélia. Carlos Queiroz teria ainda admitido que a equipa conta com muito talento e que é um dos melhores conjuntos do continente africano.O processo de saída de Djamel Belmadi tem sido um entrave. O treinador argelino terá pedido à FAF uma indemnização mais elevada, alegando que a forma como foi despedido terá sido "insultuosa". A Argélia caiu na fase de grupos da CAN’2023 sem qualquer vitória e com apenas dois pontos. Refira-se que a seleção conta com dois títulos africanos, conquistados em 1990 e 2019.