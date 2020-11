Carlos Tévez admite atravessar momento difícil: «Às vezes ao intervalo desato a chorar»

Carlos Tévez admite que os últimos meses têm sido bastante complicados, devido ao estado de saúde do pai, que em agosto foi internado apresentando um quadro de pneumonia, diabetes e infeção pelo novo coronavírus.





"É muito difícil, tenho sensações muito complicadas. Durante um tempo estou bem e depois, às vezes ao intervalo desato a chorar. São momentos difíceis. Não consigo explicar. Não é fácil. Vou visitar o meu pai e depois tenho de sair bem para jogar futebol. Não sei onde ir buscar forças", admitiu à ESPN, com a voz embargada de emoção.Carlos Tévez agradeceu o apoio recebido: "A minha família, os adeptos do Boca, os meus companheiros e a equipa técnica fazem com que não me vá abaixo, que continue a lutar", afirmou o avançado argentino.