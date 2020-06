Carlos Tévez renova com Boca Juniors e doa salário a entidade sem fins lucrativos

Carlos Tévez afirmou, esta sexta-feira, que vai continuar a defender as cores dos argentinos do Boca Juniors. Em declarações citadas pelo 'Olé', o avançado de 36 anos confessou que aceitou a proposta do clube para prolongar o seu contrato por mais seis meses, até dezembro deste ano e deixou ainda uma novidade: vai doar todo o seu salário a uma entidade sem fins lucrativos.





"Sim, vou continuar no Boca [Juniors], ainda existem alguns detalhes, por exemplo o contrato é até dezembro, ou seja, são seis meses e não um ano. Dada a atual situação provocada pela pandemia, com várias famílias a sofrerem por falta de trabalho, eu e a minha família decidimos doar todo o dinheiro do meu contrato a uma entidade sem fins lucrativos", atirou.