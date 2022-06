Carlos Tevez vai assumir o leme do Rosario Central

Carlos Tevez prepara-se para dar o pontapé de saída na carreira de treinador ao serviço do Rosario Central... dias depois de ter dado como encerrada a de futebolista. Já existe luz verde da parte da Comissão Diretiva (CD) do clube argentino, devendo o Apache começar a trabalhar na terça-feira, ou seja, um dia após o Rosario Central enfrentar o Vélez Sarsfield na 4.ª jornada do campeonato. "A CD aceitou a proposta que lhe foi endereçada pelo corpo técnico de Carlos Tevez. É hora de o processo negocial avançar e ficar traduzido num contrato", adianta Ricardo Carloni, vice-presidente do Rosario Central, que ocupa o 17.º lugar à entrada da 4.ª ronda da liga.

O 'Olé' refere que Carlos Tevez, de 38 anos, vai rubricar um vínculo de três anos, sendo coadjuvado por Carlos ‘Chapa’ Retegui, antigo jogador e treinador de hóquei em campo. A estreia deve ter lugar no dia 24, por ocasião da receção ao Gimnasia y Esgrima.

Alvo de críticas

Ricardo Lombardi, técnico do Belgrano, critica a entrada de rompante de Carlos Tevez. "Não sei se fez um curso online ou um daqueles intensivos de algumas semanas. Provavelmente, lembrou-se na semana passada de que queria ser treinador. Tratou disso e já tem equipa! Não consigo perceber... é sempre a mesma coisa!"