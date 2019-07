Carrillo deixa Benfica e assina em definitivo pelo Al Hilal

O Al Hilal anunciou esta terça-feira a contratação em definitivo de André Carrillo para as próximas quatro temporadas. O peruano, que ainda tinha contrato com o Benfica até 2021, desvincula-se das águias e continua ao serviço do clube saudita.Recorde-se que Carrillo assinou pelo Benfica em 2016/17, depois de uma passagem de cinco temporadas pelo Sporting. No seu primeiro ano ao serviço das águias, realizou 32 jogos e apontou três golos. Nos anos seguintes, foi emprestado a Watford e Al Hilal, clube pelo qual assina agora em definitivo.Os valores do negócio não foram divulgados oficialmente, mas de acordo com a imprensa peruana, as águias poderão receber já 9,2 milhões de euros , ainda que mantenham 30 por cento do passe do avançado.Rui Vitória, que agora orienta o Al Nassr, rival do Al Hilal, também esteve na corrida por Carrillo.