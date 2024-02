Cartão azul promete revolucionar o futebol: jogadores ficarão fora do relvado durante 10 minutos

O ‘Telegraph’ avança esta quinta-feira que vai ser introduzido no futebol um cartão azul para 'castigar' os jogadores que cometam simulações ou que faltem ao respeito ao árbitro. Esses futebolistas ficarão fora do relvado durante 10 minutos. De acordo com o jornal inglês, a medida será anunciada amanhã pela International Football Association Board (IFAB).Ainda neste âmbito, os jogadores passarão a ser expulsos se receberem dois cartões azuis num jogo ou então um azul e um amarelo.Os testes vão começar no verão mas não serão para já aplicados nas competições de topo, mas sim nos escalões inferiores.