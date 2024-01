Carvalhal elogia Fran Navarro: «É um jogador muito bom. Tenho a certeza de que se sairá muito bem na Grécia»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Carlos Carvalhal, treinador do Olympiacos, teceu elogios a Fran Navarro, avançado cedido pelo FC Porto. "É um jogador muito bom e tenho a certeza de que se sairá muito bem na Grécia devido às suas características. É rápido e muito completo. Tenho a certeza de que fará grandes coisas aqui", disse o português, revelando ainda que o espanhol pode ser opção frente ao Lamia: "Parece que já está pronto e é muito provável que esteja neste jogo." A equipa de Daniel Podence, João Carvalho e do novo reforço, Gelson Martins, entra hoje em campo para disputar a 16ª ronda do campeonato grego.