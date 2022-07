Carvalhal: «Regressarei por quem me agarrar no braço e disser 'é contigo que queremos ir'»

Carlos Carvalhal vai treinar na próxima época o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, "um clube que não é campeão há uns anos, mas que tem alguns bons jogadores". "A ambição é lutar pelo título e pelas taças em disputa", acrescentou o ex-treinador do Sp. Braga, em declarações à Antena 1.Mas o treinador pensa também no regresso a Portugal. "Regressarei por quem me agarrar no braço, a mim e à minha equipa técnica, e nos disser: 'é contigo que queremos ir, é com o vosso futebol que queremos jogar, que queremos tentar ganhar e valorizar os nossos jogadores'. É para esse clube que vamos voltar", assegurou Carvalhal.O técnico elogiou, também, a estrutura do Sp. Braga, o seu último clube. "É uma máquina preparada para ganhar, sem dúvida nenhuma. Aposta na juventude, no ano passado houve muitos jovens que jogaram e que saltaram etapas, deram dois ou três passos em frente. Tem uma base de jogadores da formação muito interessante, aliados a outrios futebolistas de qualidade. Na minha ótica, o clube tem todas as condições para continuar a ganhar e a lutar por títulos."