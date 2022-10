Casillas 'embirra' com Bola de Ouro: «Continuo sem perceber em que se baseiam...»

Me alegro por @thibautcourtois ! Con diferencia es el MEJOR PORTERO del MUNDO. De lo que no me alegro, es de no haberle metido en el podio final para ese #BallonDor . Sigo sin entender en que se basan los que eligen este premio. — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 17, 2022

A cerimónia da Bola de Ouro motiva sempre muitas reações na galáxia futebol. E hoje, uma das mais assertivas foi a de Iker Casillas. Desta vez o antigo ‘portero’ do FC Porto não teve a conta ‘hackeada’ e escreveu de sua justiça, para criticar o facto de Courtois não surgir mais acima na lista final.Recorde-se que o guardião belga dos merengues foi eleito o Melhor Guarda-Redes, erguendo o Troféu Lev Yashin, mas terminou a corrida rumo à Bola de Ouro no 7º posto, algo que desagradou a Iker."Fico feliz pelo Thibaut Courtois. É, de longe, o melhor guarda-redes do mundo. O que não me deixa nada feliz é não o terem colocado no pódio final para a Bola de Ouro. Continuo sem perceber em que se baseiam aqueles que decidem este prémio", escreveu o antigo internacional espanhol no Twitter.

Casillas não se ficou por aqui. Inspirado ao longo da cerimónia, ainda soltou um 'Prémios de brincadeira" e depois um "Parabéns ao Real Madrid por esse 3º lugar", em alusão ao troféu para o melhor clube da temporada, que acabou nas mãos dos responsáveis do Manchester City, com o Liverpool logo atrás.