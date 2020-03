Casillas lembra 'tesourinho' com Figo e português responde: «Mal te reconheci!»

Iker Casillas utilizou esta quinta-feira a sua conta de Instagram para 'desenterrar' um verdadeiro tesourinho, ao partilhar uma foto com Luís Figo na companhia de vários jogadores da sua equipa de iniciados no Real Madrid.





"Um jovem Luís Figo com um grupo de rapazes (onde eu me incluo) que faziam parte da equipa de Cadetes B do Real Madrid. Todos à sua volta. Normal, um jogador da época. Nesta altura ainda não sabia por qual equipa iria assinar para ir para Espanha. Acabou por se decidir pelo Barcelona", escreveu o antigo guardião do FC Porto.Figo viu e respondeu: "Craque, até senti dificuldades em reconhecer-te. Belos momentos. Abraço".