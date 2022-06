'Caso Castillo': novos documentos provam que lateral é colombiano e Equador pode estar em apuros

O caso de Byron Castillo continua a dar que falar e, segundo explica a 'Marca' esta quarta-feira, a FIFA já tem em sua posse mais dois documentos que provam que o lateral direito que representa a seleção do Equador é, na verdade, colombiano.O caso surgiu na sequência de uma denúncia por parte da seleção do Chile . Hoje, o advogado Eduardo Carlezzo apresentou em conferência de imprensa a certidão de batismo do jogador - que indica que este foi batizado em 25 de dezembro de 1996 em Nariño, Colômbia - e o seu registo de saúde, que mostra que Castillo está registado na base de dados de Nariño, precisamente por ser cidadão colombiano.A decisão da FIFA deverá ser conhecida dentro de apenas dois dias, a 10 de junho e, caso esta dê razão ao Chile - que terá pedido que todos os pontos relativos aos jogos de qualificação do Equador para o Mundial'2022 em que o lateral participou fossem retirados - existe a possibilidade de uma troca, garantindo a 'roja' um lugar na competição.Recorde-se que o Equador integra o grupo A do Mundial'2022, juntamente com Qatar, Holanda e Senegal.