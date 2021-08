A polícia grega confirmou ter detido "um estrangeiro acusado de violar uma menor", que, segundo a imprensa grega, será Rúben Semedo. Através de comunicado, as autoridades helénicas revelam que o procedimento foi levado a cabo na noite de domingo, havendo ainda outro suspeito no processo.





Na mesma nota, a polícia adianta que Rúben Semedo está em prisão preventiva e assim permanecerá até conhecer as medidas de coação.De recordar que a notícia da detenção do defesa-central português 'explodiu' nas últimas horas, quando a imprensa grega deu conta de uma queixa de uma menor contra o jogador. Segundo os relatos locais, a jovem, de 17 anos, acusa Rúben Semedo de a ter violado depois de terem estado num bar."Um estrangeiro acusado de violar uma menor foi preso ontem à noite (29-8-2021), como parte do procedimento oficial feito por agentes da Subdirecção de Proteção Juvenil da Direção de Segurança de Ática.O co-acusado do mesmo crime é outro estrangeiro. A pessoa detida já conhece o processo contra ela e será encaminhada ao Procurador do Ministério Público de Atenas para ficar a conhecer as respetivas medidas de coação."