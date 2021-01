Cassano: «No Real Madrid comia Nutella diretamente do frasco e ganhei 14 quilos em sete meses»

Antonio Cassano sempre foi uma personagem peculiar e raramente conseguiu andar afastado das polémicas. Isso e de uma consistência a nível de forma física. Ora estava bastante bem, ora estava totalmente 'fora dela'. E um dos momentos mais evidentes dessa falta de consistência deu-se no Real Madrid, onde chegou pesado, conseguiu perder peso e acabou por voltar ganhá-lo. Tudo por causa de um dos patrocinadores do clube...





"No Real Madrid mal cheguei consegui perder uns 12 quilos. Depois chegou o Cannavaro e voltei a ganhá-los", lembrou o antigo avançado italiano à Bobo TV, numa conversa na qual revelou um dos seus maiores 'problemas' na formação merengue: "A Nutella era um dos patrocinadores do clube e todos os meses davam-nos cinco quilos de produto".Ora, com tanto produto em mãos, Cassano aproveitou... em demasia. "Quando o Capello chegou fiz dois golos em dois jogos e sentia-me o rei do Mundo. Depois disso substituiu-me diante do Lyon, discuti com ele em Jérez e tirou-me da equipa. Em sete meses ganhei 14 quilos. Comia Nutella diretamente do frasco e não me importava. Dava vergonha...", assumiu.Nos merengues, refira-se, Cassano atuou em 29 partidas entre 2005 e 2007, marcou 4 golos e fez 3 assistências antes de voltar a Itália, onde acabou por ficar até fechar a sua carreira em 2016/17.