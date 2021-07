Cassano sobre Donnarumma: «Se és o melhor guarda-redes do mundo não vais para o PSG...»

Gianluigi Donnarumma foi um dos heróis da Itália na conquista do Euro'2020. O guarda-redes brilhou nos penáltis diante da Inglaterra, 'deu' o título à 'Squadra Azurra' em Wembley e foi eleito o MVP do torneio.





Após seis épocas no AC Milan, o guardião de 22 anos não renovou com os rossoneri e tudo indica que vai reforçar a baliza do Paris Saint-Germain. De resto, ainda durante o Europeu, realizou testes médicos no clube francês e pode ser oficializado próximos dias.

Mas o provável destino de Donnarumma não reúne consensos em Itália e Antonio Cassano critica o facto de o guarda-redes ter optado por prosseguir a carreira nos parisienses, originando mesmo debate sobre se Donnarumma é o melhor guarda-redes da atualidade. "Se é o melhor guarda-redes do mundo, por que razão não avançaram para ele o Bayern Munique, o Real Madrid ou o Barcelona?", questionou o antigo internacional italiano, no canal da Twitch de Christian Vieri.



"Neuer tem 36 anos, se este [Donnarumma] é o melhor guarda-redes do momento tirem o Courtois e o Ter Stegen e mandem-nos embora. Em vez disso, vai para o PSG", justificou Cassano.