Castigo à Rússia não incluiu Euro'2020

A sanção da Agência Mundial Antidopagem (AMA) à Rússia não inclui o Euro'2020. O torneio marcado para junho do próximo ano não entra nos eventos de "primeiro nível" contemplados na decisão esta segunda-feira conhecida. O mesmo acontecerá, ao que tudo indica, com a final da Champions de 2021 que terá lugar em São Petersburgo.A Rússia foi excluída dos Jogos Olímpicos durante quatro anos, devido a questões de doping levadas a cabo com o apoio estatal tornadas públicas há cerca de seis anos, anunciou a AMA.De acordo com um porta-voz da AMA, "a decisão foi tomada por unanimidade", determina a exclusão da Rússia dos Jogos Olímpicos de Verão Tóquio2020, de Inverno Pequim2022 e de todos os campeonatos do Mundo, e prevê a possibilidade de os atletas competirem sob bandeira neutra.A decisão, tomada pelo comité da AMA que avalia o cumprimento dos regulamentos, é passível de recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).