Catalães avançam que Messi será o vencedor da Bola de Ouro

O jornal catalão 'Sport' avança que Lionel Messi receberá a oitava Bola de Ouro na cerimónia de dia 30 deste mês, organizada pela 'France Football', e que elegerá os melhores jogadores do Mundo.De acordo com o jornal, a conquista do Mundial do Qatar de 2022 terá sido o fator decisivo para a revista francesa atribuir o prémio a Lionel Messi, que agora representa o Inter Miami, na MLS. A competição foi tida em conta já que a última cerimónia da Bola de Ouro realizou-se antes da competição.A confirmar-se, será a primeira vez que a 'France Football' atribui o prémio a um jogador que representa um clube fora da Europa.Aitana Bonmatí, médio do Barcelona, será, segundo a mesma fonte, a vencedora da Bola de Ouro na categoria feminina.