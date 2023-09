Catalães revelam o que esteve por trás da rutura entre João Cancelo e Pep Guardiola

João Cancelo: «Quando o Barcelona te dá uma oportunidade tens de vir» João Cancelo: «Quando o Barcelona te dá uma oportunidade tens de vir»

João Cancelo não poupa nos elogios a Pep Guardiola e ao Manchester City, mas a 'Catalunya Ràdio' garante que houve uma rutura entre o internacional português e o treinador catalão em janeiro, quando o jogador deixou os citizens e rumou ao Bayern Munique, por empréstimo.Segundo conta o jornalista Oriol Domènech, tudo começou depois da derrota no dérbi com o Manchester United, a 14 de janeiro deste ano. Guardiola não gostou do que viu e decidiu promover mudanças no jogo seguinte. E uma delas foi a saída de Cancelo do onze, para a entrada do jovem Rico Lewis, no encontro com o Tottenham.O City bateu os spurs por 4-2 e o treinador repetiu a receita diante do Wolverhampton, ganhando por 3-0. Seguia-se a quarta ronda da Taça de Inglaterra, com o Arsenal, e Cancelo continuava fora do onze. Quando percebeu que ia ficar novamente no banco, o português terá feito comentários com os companheiros que Guardiola não gostou.Conta a mesma rádio que logo depois do jogo, que o City também ganhou, o treinador catalão foi ter com Txiki Begiristain (diretor de futebol) e Ferran Soriano (CEO do clube) e pediu-lhes que retirassem Cancelo da equipa.Isto aconteceu a 27 de janeiro deste ano, a quatro dias do fecho do mercado de inverno. Jorge Mendes foi chamado a ajudar e o empresário acabou por colocar o português no Bayern Munique, onde esteve até ao final da época, por empréstimo.No com arranque da nova temporada, Cancelo regressou ao City, mas não por muito tempo. Foi novamente emprestado, agora ao Barcelona, onde tem vindo a ser, juntamente com João Félix, uma das figuras de maior destaque dos blaugrana