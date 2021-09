CBF confirma pedido à FIFA para impedir que internacionais alinhem pelos clubes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou esta quarta-feira ter acionado um regulamento da FIFA para impedir que oito jogadores convocados para a canarinha alinhem pelos respetivos clubes na Premier League na jornada deste fim de semana.

Esses oito jogadores tinham sido convocados pelo selecionador brasileiro para as eliminatórias do Mundial'2022, mas não viajaram porque os respetivos clubes que disputam a Premier League se opuseram a que viajassem para a América do Sul, por se encontrar na lista vermelha do governo britânico por causa da pandemia de covid-19.

Além dos jogadores que alinham no campeonato inglês, a CBF confirmou à agência noticiosa Associated Press que solicitou também à FIFA que impedisse dois jogadores do Zenit de São Petersburgo, na Rússia, de serem utilizados até cinco dias após o fim da atual janela internacional, que termina na quinta-feira para a zona sul-americana de qualificação para o Mundial do Qatar.

Os jogadores em causa que jogam na Premier League são Alisson, Fabinho e Roberto Firmino, do Liverpool, Ederson e Gabriel Jesus, do Manchester City, Thiago Silva, do Chelsea, Fred, do Manchester United, e Raphinha, do Leeds, enquanto os dois jogadores do Zenit são o médio Claudinho e o avançado Malcom, que estiveram nos Jogos Olímpicos, em Tóquio, e que abandonaram a concentração da seleção brasileira em 1 de setembro, antes desta viajar para Santiago, para defrontar o Chile na primeira das três eliminatórias do Mundial.

Os clubes da Premier League alegaram, para justificar a sua recusa, que os jogadores convocados teriam de passar 10 dias em quarentena quando regressassem da América do Sul, o que os impediria de treinar e de participar nos jogos da quarta jornada marcados para o próximo fim de semana.