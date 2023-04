Ceferin ataca 'sobreviventes' da Superliga: «Ainda bem que nunca ninguém morreu de vergonha»

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, voltou a criticar os 'sobreviventes' do projeto da Superliga Europeia: Barcelona, Real Madrid e Juventus. No congresso da UEFA que está a decorrer em Lisboa, o dirigente lembrou que os valores do futebol foram atacados."Houve tentativas de criar novos modelos que entram em conflito com os nossos valores de meritocracia. Não vou entrar em detalhes sobre os planos dos três clubes fundadores que alegam que querem salvar o futebol. Ainda bem que nunca ninguém tenha morrido de vergonha. No espaço de meses, a Superliga Europeia converteu-se numa personagem do Capuchinho Vermelho, um lobo disfarçado de avozinha pronto a comer-te. Masn enganam alguém? Ninguém. São dois mundos opostos. Cinismo acima da moralidade, egoísmo acima da solidariedade, ganância acima da benevolência", disse o esloveno."As ligas domésticas têm de continuar a ser as pedras angulares do futebol e necessitamos do apoio de todos para proteger o nosso modelo", conclui Ceferin, reeleito presidente da UEFA por mais quatro anos.