Ceferin ataca trio da Superliga: «Não me importava se saíssem das competições europeias»

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, não esquece os clubes (Real Madrid, Barcelona e Juventus) que continuam a tentar formar a Superliga Europeia e partiu para o ataque. “Não me importava se saíssem das competições europeias. Não deixa de ser divertido ver que queriam criar uma competição nova e, mesmo assim, queiram continuar a jogar na Liga dos Campeões esta época”, disse em entrevista ao jornal alemão ‘Der Spiegel’, na qual apelidou mesmo os dirigentes dessas equipas de “incompetentes” e ainda acrescentou: “Tentaram matar o futebol!”

O responsável pelo organismo que tutela o futebol europeu visou diretamente Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, depois de o ter ouvido a queixar-se da elevada folha salarial e de que só com uma nova competição conseguiria sobreviver. “Andou a lamentar-se, dizendo que o clube só podia sobreviver com a existência da Superliga e depois fez uma proposta de 180 milhões de euros ao Paris SG para tentar contratar Mbappé”, sublinhou Ceferin.