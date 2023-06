Ceferin diz que aposta saudita é um "erro": «É o mesmo que os chineses fizeram»

Cristiano Ronaldo e Karim Benzema são as caras principais da recente aposta do futebol saudita em craques que atuam na Europa, mas para Aleksander Ceferin essa aposta dos árabes é tudo menos positiva. De acordo com a visão do presidente da UEFA, o investimento devia ser feito noutros aspetos e não em jogadores em final de carreira."Creio que é principalmente um erro para o futebol saudita. Por que razão? Porque deviam investir em academias, deviam contratar treinadores e desenvolver os próprios jogadores. O sistema de contratar jogadores que estão a acabar as suas carreiras não é algo que desenvolva o futebol. Foi um erro similar ao chinês, quando começaram a contratar todos os jogadores que estavam em final de carreira", começou por dizer o líder da UEFA, à emissora holandesa NOS."Digam-me um jogador de topo, com boa idade, que começa a carreira e pensa em ir para a Arábia Saudita? Não é apenas sobre dinheiro. Os jogadores querem ganhar competições de topo e essas competições estão na Europa", acrescentou.